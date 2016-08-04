港报财经评论：滙控渣打够稳阵，债息一升转乾坤--信报8月4日

滙控渣打够稳阵 债息一升转乾坤/ 习广思

台风刚走，港股昨天则开始进入「暴风月」，恒指 挫390点，若非「大笨象」滙控 够份量，在业绩公布后倒升1.6%，指数跌幅或逾400多点。蓝筹地产股之前十分超买，昨天跌幅颇大，宜小心。

滙控与渣打 的第二季业绩均「挞Q」，未达券商预期，股价之所以能逆市急升，原因是两家银行的高层一如其他国际大银行般，对未来已打定输数。生意前景不会好，债息曲线仍偏平，央行再「搞边科」好难讲，今时今日没有「宾架」蠢到会向股东保证未来阳光普照，要带定太阳眼镜。

再看看银行的管理层报告，都系死狗咁，看法偏淡居多，当下时势似乎没有人敢扮英明神武，欧美市场不振，那就调整策略到新兴市场或中国吧。

大家都知世上无乐土，不如老实点告诉投资者看不透未来，最正路是打守势波。企业生意增长难料，皆因很多因素非其能所控制，可以做的只有削减成本及出售无关重要的资产，以提高股本比率，把多余的资金回馈股东。大家看看滙控及渣打的中期报告，基本调子大概也是这样。

对于求稳阵的投资者，这种取态可谓合晒河车。滙控管理层放弃了渐进增加派息的政策，把明年底股东回报率回升至10%的目标延后，虽然这属于坏消息，不过只要能维持去年股息率8厘，已经好足够，出售巴西业务套现52亿美元，拿25亿美元下半年回购股份以回馈股东。

滙控股本对资产比率由2015年底的11.9%，到今年中升至12.1%，在半年结后完成出售巴西业务，更升至12.8%；渣打年中的股本比率亦升至13.1%。做这两家银行的股东起码不用像意大利或一些欧洲银行的股东般，要担心集资添股本。

滙控上半年列账税前盈利大跌29%，经调整一些一次性账目后，实质下滑14%，第二季按年则减少10%。不要忘记去年上半年港股正处于「大时代」，北水涌港，当然今时今日已无这支歌仔唱。

渣打上半年税前盈利为9.9亿美元，按年劲跌45.5%，不过相比去年下半年亏损9.9亿美元，已扭亏为盈，反映最坏时候已过，新管理层做好「打扫」工作，逐步落实出售低回报资产，重新上路。

环球银行股今年表现颇为落后，一些「打扫」乾净的大银行虽然走势沉闷，但未炒过，估值吸引，好过买房托或公用股等收息。银行股有一个发达的转机，就是一旦债息上扬，孳息曲线转斜，息差扩阔，那时银行股估值将获提升，这是买滙控与渣打的额外红利。

昨天跌市中表现最差的板块是7月十分醒神的地产股，恒生地产股指数跌3.2%，远大于恒指的1.76%，散水味道颇浓。这不关楼市表现的问题，一二手楼市近几周强劲反弹，扯八号波都有人赶住入市买楼。

地产股之所以大跌有两个原因，一是近日债息上扬，但未算成势，所以第二个原因机会较大，就是地产股严重超买。是恒生地产股指数除以恒指的走势，可见经过7月抽升后，该比率已升越2010年以来平均线的两个标准差之上，2013年上半年也曾出现过类似情况，之后地产股大幅回调，跑输大市，理由是当时的联储局主席贝南奇放风逐步收回量宽政策，若今次地产股大幅回调，理由也是利率趋向。8月投资者想找对冲工具，除了买黄金，沽空地产股也是选择之一。（完）

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