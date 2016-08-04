港报财经评论：信义系绩佳，回吐可收货--经济日报8月4日

信义系绩佳 回吐可收货/ 林瑞芬

大户惊打风，周二无得炒，周一大挟淡仓。周三淡友还以颜色，恒指 收市大跌1.7%。大市要于8月复制7月升浪怕且不易，于相对高位回吐压力随时出现，审慎为上。

港股7月以来，升浪一帆风顺，而到现在相对高水平，除非有好消息配合，升浪方有延续把握，否则升势难以持续。

市场早前憧憬日本实行直升机撒钱，以财政政策刺激经济，实行起来似乎力度不及预期。日本首相安倍晋三的28.1万亿日圆的刺激计划细节已公布，本年度实际新增的额外支出仅为4.6万亿日圆。据瑞银统计，相较去年3.3万亿日圆的额外支出，今年的4.6万亿日圆并没有增加太多，对GDP增长的贡献或仅为0.1%或0.2%。说好的刺激经济与预期有落差，日圆进一步升至100水平，有机会迫使更多借日圆套息交易拆仓，港股也难免受拖累。

此外，上周五完成的欧洲银行压力测试，部分欧洲银行股未符合市场要求，周二德银、瑞信收市跌回英国公投后的7月最低水平。德国商业银行核心一级资本充足率由12%下降到了11.5%，股价更已跌至历史新低。投资者避险情绪升温，环球股市同受压力。

周三港股复市追跌。恒指昨跌1.8%，收报21,739；国指 收报8,978，跌1.7%，成交额700亿港元。技术上，恒指去年第四季蟹货区22,200至22,300又一次发挥阻力，周一抽不上，周三掉头回，回吐4月顶密集区近21,400至21,500为关键支持，忌失守。国指落后恒指，9,300阻力仍大，回吐忌失8,500。技术上，大市需要消化整固。

上市公司业绩公布期，盈利胜市场预期以至超越预期，方能引发券商的上调目标价及投资评级。如周三本栏分析的理文造纸 ，再有美银美林将目标由6港元上调至7.1港元，中金公司则将目标价上调5%至7.14港元。理文昨收6.23港元，跌3.1%，待消化之前升幅，可再延续中期升浪。另外，信义玻璃 及信义光能 孖宝公布中期业绩后，兑现盈利增长的预期，亦获券商上调目标价。两股股价则分别上升6%及5.9%，分别至6.4港元及3.22港元。

信义玻璃早在6月中旬已预告截至今年6月底止六个月纯利将按年增长30%至45%；结果纯利录得13.69亿港元，按年升44.9%，为预期的上限。摩通将信义玻璃目标价由7港元上调至8.2港元；里昂由6.12港元上调至7.25港元。至于信义光能，早前预告6月底止六个月纯利按年增长70%至90%；最终纯利录得11.2亿港元，按年升85.7%，接近预告的上限。除美银美林微调了信义光能目标价（由5港元下调至4.9港元），里昂维持目标价看4.2港元之外，摩通就将目标由4港元上调至4.6港元。加上7月份花旗也曾将信义光能目标价由3.8港元上调至4港元，综合券商目标价推断，信义光能中期大有「坐3望4」之势。2016年底至2017年初拟分拆信义能源上市，以及第四季马来西亚生产綫会投产，增加海外业务的占比，是潜在的催化剂。但不得不提，麦格理报告提到内地光伏的抢装潮在上半年已完成，2016年度下半年盈利的增速，大有机会环比将不及上半年。微观信义光能自5月以来均困于3.3港元左右密集阻力区，故股价虽可「坐3望4」，短期不易抵4港元，不妨待股价回吐至2.75至2.8港元才收集，2.5港元止蚀，目标3.8港元，或待确认突破3.3港元追入，目标3.8港元，止蚀3港元。

信义玻璃虽然未有信义光能的高速增长故事动听，但稳健度性较高。一、公司的资本投资高峰期已过，过去五年平均为23亿港元，今年度为17亿港元，且汽车玻璃销售实业的现金流更稳定，摩通预料今年度的营运现金流入将超过投资及股息的支出，将支持稳定的派息政策。加上，下半年为传统建筑及浮法玻璃的需求旺季，浮法玻璃价格亦预期从谷底回升，毛利率将回升，参考里昂估计下半年度建筑玻璃升幅由上半年度的39%升至39.2%，而浮法玻璃则由22.3%上升至23.9%。参考摩通估浮法玻璃今年度毛利率料回升至23.5%（去年度只有11%），建筑玻璃回升至38%（去年度为34%）。

里昂估今年度信玻每股赚0.729港元，派息比率近五成，每股股息约0.365港元，而摩通估每股赚0.78港元，派0.39港元，现价预测股息约5.7厘，PE约9倍，属估值低水平。不过，考虑到8月大市料有调整压力，未有持货宜候低近5.7港元收集，5.4港元止蚀，已持货的将止赚设近5.6港元就够稳阵！（完）

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