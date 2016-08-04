港报社评：真正爱护香港，要对“港独”说不！--明报8月4日

立法会选举提名结束，有7人提名无效，其中除了涉及个别因素，大多数与「港独」有关，有涉事者声言将会提出选举呈请，挑战选举主任的决定；另外，已获有效提名的参选人，有人表明「港独」立场不变，声言选举过程中会继续提出「港独」、「自主权」、「民族自决」等，因此，有理由相信「明独」和「暗独」在这次选举中，将会成为候选人交锋的议题，对选举的影响，待9月4日的投票结果验证。今次选举过后，若「港独」进一步成为政治生态一部分，对政局以至前景的影响将极其深远，「一国两制」或将遭受严峻考验。

回归19年以来，本港就争民主、保自由、守法治、扞卫核心价值等，有过大大小小抗争，甚至出现2003年50万人上街游行反对《基本法》23条立法；审视历来本港领导抗争的团体与北京或特区政府的互动，都有一个度，就是服膺地方与中央的宪制规范，在「一国两制」原则下争持，即使本港与中央对「一国两制」的理解和认知不同，但是就在各说各话中互动。这几年情况不一样了，由两年前政改斗争，历经占领运动，到今时今日「港独」藉本土萌芽发展，一些人抛开「一国两制」，推动「独立建国」，这是脱离了本港与北京互动的度，由于「港独」冒起出乎预期，当局的应对显得乱套，以「排拒港独条款」阻止个别人物参选的操作手法，就反映了这一点。

立法会选举提名，就签署确认书的安排，不同参选人同样公开说过支持「港独」，同样签署了确认书，有人获确认提名有效，个别虽然声称改变「港独」立场，却不获信纳为拥护《基本法》，提名无效。当局的做法将要面对选举呈请的挑战，是否符合法律规定，待法庭日后裁决，不过，以选举主任的名义对参选人进行政治甄选，过去从未有过，有别于港人熟悉的法治和程序公义。昨日电台「phone in」时事节目，市民意见较多表明反对「港独」，但对当局的处理手法亦不认同，反映了不少市民的心态。

今次当局排拒个别参选人，予人有「夹硬嚟」的感觉，或许与当局没有足够权力有关。内地法律未能援引来港，《基本法》23条立法无期，当局对付「港独」的法律工具有限，此所以数月前有人组党，摆明推动香港独立建国，特区政府至今莫奈之何。今次由选举主任执行的「港独排拒条款」，当局寄望在本港现行行政和法律框架内解决问题，只是选举主任的甄别权力有争议，而在选举期间选举主任又如何执行对「港独」消音？可以想像难有头绪，于是显得当局应对「港独」的措施，客观上乱了套。

关于「港独」，有人认为只要陈以利害得失，这股思潮就会褪去，不过，观乎「港独」在年轻人之间的迅猛发展，事态发展或许并非如此，按目前可预见情势，立法会选举过后，「港独」只会膨胀，未见萎缩迹象。目前不少年轻人之间，即使对于「自决」、「港独」含义不甚了了，不过他们琅琅上口，视之为时尚潮流，更有中学生团体要在中学发展组织，宣扬「港独」；被宣布提名无效的年轻参选人，则振臂高呼要诉诸「革命」了。可以说在年轻人之间，香港问题已经超出了原来设想，那就是「港独」蔚然成风，「一国两制」设计原本的局限被冲击、被漠视的结果，必然要面对北京的应对和处理。

北京不可能容许「港独」以言论自由之名在港落地生根，按今次选举提名的处理，当局仍然争取在本港现行框架解决问题，设若愈演愈烈，「港独」继续发展，北京会否用其他手段应对，值得关注。有人估计北京或许「释法」，有人则认为提名争议不涉及《基本法》，「释法」可能性甚微。按目前情况，北京因为提名而「释法」可能性确实不高，不过，设若「港独」持续壮大，而本港又缺乏法律工具应对，届时北京「释法」让香港有对付「港独」的权力，相信不能完全排除。设若事态发展到这个阶段，则「一国两制」所受到冲击将非同小可。

熟悉香港情况的人，都知道香港走向独立，是死路一条，年轻人利用社会对他们的包容和爱护而「搞港独」、「闹革命」，不过，事态已非年轻人率性而行那么简单，对于他们的错误言行，应该直斥其非，勿再继续明批暗捧或唆使年轻人冲锋陷阵了。今次立法会提名的乱套现象，与缺乏法律工具却按现有机制应对有关，设若情势迫使当局绕过「一国两制」原则处理，香港将要付出沉重代价。真正爱护香港的人，都要对「港独」说不。

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