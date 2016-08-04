港报社评：官民互斗不择手段，荒谬政局乱上加乱--信报8月4日

对于香港的政治前途，我们愈来愈感到气馁和悲哀，原因是政府和民间皆有「但求目的、不择手段」的劣质化倾向，互缠互斗下去的话，本已治丝益棼的乱局，必然乱上加乱。

先说政府，不择手段的表征在于那一份成事不足、败事有余的所谓确认书。针对今年九月举行的立法会选举，选举管理委员会要求参选人额外签署一份声明拥护《基本法》的确认书，用意显然是限制主张港独的人士和组织参选。却可惜，确认书的客观标准模糊，更缺乏执行的一致性；拒绝签署者，不少仍然获准参选；愿意签署者，部分照样被取消参选资格。当中最惹人关注的是尝试报名参与新界东选区的本土民主前线梁天琦，他在最后回答选举主任查询之时表示，不会再推动港独，而且签了确认书，可是选举主任拒绝信纳其放弃港独的讲法，裁定梁天琦参选立法会提名无效。感到被「政治筛选」的梁天琦愤然回应道，当独裁成为事实，革命就是唯一方法。

确认书签或不签，根本不是参选人能否入闸的法理依据，最初何必多此一举呢？更加令人费解的是，其他十多名高举港独或自治旗帜的参选人没有一律被取消资格，有些签了确认书，有些则没签。于是乎，选举主任的逻辑着实难以捉摸。

梁天琦事件不禁让人怀疑，政府的目的纯粹是排斥个别有机会当选的港独派参选人，有了这个既定目的之后，一切都是巧立名目的手段，甚至不计较付出沉重的代价。须知道，梁天琦已申请司法覆核，并且将会提出选举呈请，一旦成功挑战选举主任的决定，随时导致选举结果无效，届时势必陷入宪制危机，严重冲击「一国两制」。

不得不再次重申，我们反对港独，这是一个绝对行不通的伪命题，但我们坚持依法治港，面对任何大是大非，必须以合情合理合法的正当手段达成目的。政府现在特事特办的做法，无异于病急乱投医，于事无补之余，甚至适得其反，让港独派更加振振有词地拥抱分离主义。

掉过头来说，梁天琦也是一位但求目的、不择手段的代表人物，他为了进入立法会，不讳言「目的比手段更重要」，所以不惜用尽一切方法，包括签署确认书表示放弃港独立场，摆明「今天的我打倒昨天的我」只是权宜之计，尽管这种迹近睁大眼说瞎话的手段连部分支持者亦不敢苟同。曾经在新界东补选高票落败的梁天琦又讲过「抗争无底线」，不择手段的作风堪称一以贯之，令人忧心的是，其高票落败说的是六万六千票，反映民间隐隐然认为不择手段是可以接受的。

部分立法会参选人被裁定提名无效之后，有人向选举主任发出死亡恐吓。警方随后在筲箕湾拘捕二十二岁姓蔡男子，涉嫌不诚实或有犯罪意图使用电脑，在网上发表恐吓言论，包括提及掟炸弹、掟砖及掟石。警方指出，正在调查数宗同类案件，不排除有进一步拘捕行动。假如恐吓言论付诸实行，当然是不择手段的偏激表现，然而，执法者有没有神经过敏？还待法庭定夺。无论如何，香港竟然由于一场选举而构成恐吓案，当中的荒谬性不言而喻。

没错，香港的政局已经变得很荒谬，最荒谬之处莫过于港独诉求由一个伪命题，演化为一场政府自乱阵脚的公关灾难，港独分子的离心愈来愈强。打个譬喻，一对夫妻本来没有人出轨，但其中一方不断埋怨对方见异思迁，千方百计企图捉奸，继而大吵大闹，终于晦气离婚收场，不是太可笑了吗？

天下本无事，庸人自扰之，化解港独的根本之道在于真正落实「一国两制」，其他多此一举、适得其反的「捉奸愚行」可免则免。

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