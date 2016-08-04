港报社评：中资高价抢地有因，未改楼市走向--经济日报8月4日

内地房企高价夺得油塘地皮，较市场最高估值还要高四成。中资豪买本港地产，除要先声夺人打响招牌，更图「走出去」分散风险。此虽短綫利好楼市气氛，惟楼价后向还看购买力。

港府推出的一幅油塘住宅地上周五截标，共收到13份标书，反应理想，市场估值最高为28.3亿元，惟昨公布的招标结果令市场颇感惊讶，有中资发展商以高达40亿元的出价夺得该地，即较市场最高估值还要高逾四成，该中资企业首次投得港地，已令市场瞩目。

事实上，中资高价扫入本港地产日趋频繁，目标遍及甲级商厦、本地财团拥有的豪宅地皮，而港府过去两年推出招标的住宅地中，有逾两成由中资独资或合资投得。中资接连高价买港地，其底因应至少有二。

其一，制造先声夺人效果。不少中资企业在内地已有一定规模与知名度，惟在香港物业市场却仅「初到贵境」的新丁，仍急于打响名堂站稳阵脚，故中资在港买物业尤其首次出手时，对心仪项目出价遂更勇进，既志在必得更先声夺人。相比对楼市后向审慎、出价投地更慎之又慎的本港发展商，内地财团出手自显得阔绰。其二，「走出去」分散风险。内地财团高价买港地，亦因内地物业市场、特别是一綫大城市好项目难求，故一直希望在其他市场寻找机会。加上近年人币强势逆转、贬值预期趋升，更加速内地房企携巨资外闯，以分散市场以至滙率风险。

而在众多境外市场中，不少地区对外资进入当地楼市的门槛不断提高，如澳洲正计划开征只针对外国买家的土地附加税，相比之下，香港土地市场对外资企业包括中资仍相对平等开放，且香港又近水楼台，自成中资进军境外房地产市场的桥头堡。

惹港人关注的固然是中资接连高价买地，会否推升本港楼价？本港地皮获高价承接，无论买家是中资还是港资，短期而言应可带动楼市气氛，增本港楼价承托力，有利楼市。

惟万法归宗，本港楼市后向除看作为卖家的发展商的意向，同样重要的因素是买家购买力，尤其本港未来三至四年住宅潜在供应已升至9.3万伙的有纪录以来新高，在旧有供应断层渐消、未来新增供应不缺下，新盘叫价与销情，还看是否获买家承接，而非发展商说了算。故中资投地再进取，楼价走向的关键仍系于市场购买力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘