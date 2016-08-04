中国金融：加强一带一路基础设施等项目储备，推动境外人民币贷款--国开行

路透北京8月4日 - 中国国家开发银行 行长郑之杰称，一带一路建设应进一步加强基础设施、能源资源、电力以及通信等互联互通领域重点项目的开发储备，形成示范效应；并探讨建立银企利润共享和风险分担机制，鼓励中外金融机构以国际银团、平行融资等方式开展基建项目业务合作。

人民日报周四刊登他的署名文章指出，要推动人民币国际化，助力企业走出去。鼓励企业在沿线国家以跨国并购、设立境外产业园区等形式，在转移产能、扩大市场、获取高新技术等领域开展人民币对外直接投资，逐步改变当前对外投资以外币为主的局面。

“金融机构要加强与‘一带一路’规划和政策的衔接，统筹做好整体融资方案设计，建设‘一带一路’重大项目库，统筹管理，推动规划落地。”他认为。

他并提出，要抓住全球经济复苏缓慢、资金需求较强的机遇，积极推动境外人民币贷款，进一步加大支持中资企业在能源资源引进、优势产能输出、基础设施互联互通等境外重大项目的力度，推动核电、通信、高铁、装备制造等中国技术和标准走出去。

并加快构建以香港市场为主导，伦敦、新加坡、悉尼、多哈等多个市场并存的离岸人民币市场体系，促进离岸市场建设，以资金顺畅流动扩大人民币国际使用范围。推动货币互换和跨境人民币结算，完善跨境人民币清算体系建设，为区域内客户提供跨境人民币综合服务，提高对中资企业走出去的服务能力。

郑之杰表示，要通过加强基础设施领域合作，联通沿线中心城市、主要能源资源区块、重点产业集聚区，逐步将合作范围扩大至装备和产能合作，加大加工制造业等优势产能，以及装备、高铁、核电等高端制造领域走出去的力度。

要加强金融模式创新，探索推行PPP等模式，建立政府、社会资本多元投入机制，为基础设施建设开辟新的、稳定的融资渠道，减轻政府债务负担。加快海外战略布局，鼓励金融机构走出去，支持境外业务多、有境外业务风险管理需求的银行机构在沿线国家设立分支机构，同时给予适当的政策支持，扩大金融机构筹融资渠道，降低融资成本，提高中资金融机构的全球服务能力。

此外，他还认为，要发挥国开行在服务“一带一路”建设中的主力银行作用，以基础设施互联互通和国际产能合作为重点，为重大项目建设提供资金支持；并通过发放跨境人民币贷款等助推人民币国际化。

文章指出，截至目前，已经有70多个国家和国际组织表达了积极参与的态度，30多个国家与中方达成了合作协议。