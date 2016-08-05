《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月5日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
*工商时报：
--行政院暂缓要求Uber撤资消息一出，引发台湾计程车业强烈反弹，经济部投审会执秘张铭斌周四表示，Uber是否撤资，目前言之过早；近日会将此案送至经济部，向经济部长李世光详细报告后，由经济部出面与交通部沟通，进行综合研判，最快8月11日前做出决定。
--为力拚金融科技(FinTech)，金管会指出，由银行局领军的首场金融科技座谈会将在8月9日由金融研训院揭开序幕，接着在19日、23日、25日、30日等分别由金融研训院、财金公司、存保、信用合作社联合社等，针对不同的议题进行研讨。
*经济日报：
--行政院政务委员、年金改革委员会执行长林万亿周四表示，目前劳保年金给付是采计加保期间最高60个月的投保薪资为基础，未来须拉长；目前45,800台币投保上限也要同步打开，但仍会订出上限。新政府劳保改革方向浮现。
--台湾两家廉价航空亏很大，其中复兴航空 100%转投资的威航在不堪亏损下，将于下月与复兴航空整并，两家公司合并后转型为复合式航空公司，营运方式介于传统航空与廉价航空之间，行李及餐饮拟不再全部供应，但票价会较有竞争力。一旦复兴、威航整并，将成台湾航空业母公司成立子公司后再整并子公司的首例。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.