《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月5日

*工商时报：

--行政院暂缓要求Uber撤资消息一出，引发台湾计程车业强烈反弹，经济部投审会执秘张铭斌周四表示，Uber是否撤资，目前言之过早；近日会将此案送至经济部，向经济部长李世光详细报告后，由经济部出面与交通部沟通，进行综合研判，最快8月11日前做出决定。

--为力拚金融科技(FinTech)，金管会指出，由银行局领军的首场金融科技座谈会将在8月9日由金融研训院揭开序幕，接着在19日、23日、25日、30日等分别由金融研训院、财金公司、存保、信用合作社联合社等，针对不同的议题进行研讨。

*经济日报：

--行政院政务委员、年金改革委员会执行长林万亿周四表示，目前劳保年金给付是采计加保期间最高60个月的投保薪资为基础，未来须拉长；目前45,800台币投保上限也要同步打开，但仍会订出上限。新政府劳保改革方向浮现。

--台湾两家廉价航空亏很大，其中复兴航空 100%转投资的威航在不堪亏损下，将于下月与复兴航空整并，两家公司合并后转型为复合式航空公司，营运方式介于传统航空与廉价航空之间，行李及餐饮拟不再全部供应，但票价会较有竞争力。一旦复兴、威航整并，将成台湾航空业母公司成立子公司后再整并子公司的首例。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。