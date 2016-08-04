香港个股：碧桂园境内非公开发行10亿元人民币五年期债券，息率4.6%

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港8月4日 - 中国房地产商碧桂园 周四称，已完成于国内非公开发行本金总额10亿元人民币五年期债券，息率4.6%。
该公司于联交所的声明称，这是总额200亿元境内公司债计划下第三批债券，本次发行所得款项将用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。
与此前的债券一样，第三批债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
碧桂园于去年12月发行首期10亿元五年期债券，面息4.99%。第二批40亿元五年期债券于今年3月发行，息率4.75%。
该股周四开高1.27%，报3.2港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完