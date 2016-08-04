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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 09:31 BJT

香港个股：碧桂园境内非公开发行10亿元人民币五年期债券，息率4.6%

路透香港8月4日 - 中国房地产商碧桂园 周四称，已完成于国内非公开发行本金总额10亿元人民币五年期债券，息率4.6%。

该公司于联交所的声明称，这是总额200亿元境内公司债计划下第三批债券，本次发行所得款项将用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

与此前的债券一样，第三批债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

碧桂园于去年12月发行首期10亿元五年期债券，面息4.99%。第二批40亿元五年期债券于今年3月发行，息率4.75%。

该股周四开高1.27%，报3.2港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)

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