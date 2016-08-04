企业并购：上海医药联同春华拟私有化澳洲营养品公司，作价3.13亿澳元

路透香港8月4日 - 中国大型医药生产及销售企业--上海医药 周四称，联同春华资本提出私有化澳洲营养品公司Vitaco ，作价3.13亿澳元。

上海医药于香港联交所的声明称，旗下子公司SIIC Medical Science and Technology与春华资本拥有的Zeus以及Vitaco就私有化专案签署协议，SIIC与Zeus的合资公司（股权比例为60%及40%）拟以每股2.25澳元的价格私有化Vitaco，较8月3日Vitaco收市价高出27.8%，对应企业价值倍数（EV/EBITDA）为14.7倍。

上海医药表示，公司可凭藉本次交易进入保健品行业，且和Vitaco有很好的资源互补和协同优势，并可获得增量收入和利润。

“上海医药拥有的中国线上和线下渠道资源，Vitaco拥有的优质保健品产品，二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品。”公司并称。

Vitaco于2007年由两间纽西兰公司Healtheries和Nutra-Life合并成立，2015年9月在澳洲上市，主要产品包括保健品、体育营养品以及健康食品，2016年财年实现总收入2.13亿澳元，经调整后税后净利润1,310万澳元，每股盈利0.94澳元。

Vitaco的中国业务包含通过电商渠道销售旗下Healtheries（贺寿利）和Musashi（武藏）品牌产品的直接销售，以及在澳洲和纽西兰通过当地的中国经销商的间接销售。2016财年上半年，Vitaco中国地区的直接和间接销售额近1,152万澳元。

上海医药称，本交易相关议案已于8月3日董事会执行委员会会议审议通过，由于不涉及关联交易和重大资产重组事项，故无需提交公司董事会及股东大会审议批准，但仍需上海医药上级主管部门以及中国、澳洲的监管部门等审批。

春华资本是一家立足于亚洲的全球性投资机构，2010年由曾任高盛集团合伙人兼大中华区主席的著名经济学家胡祖六创立，目前在北京和香港设有办公室，其资产管理规模和承诺资本规模逾40亿美元。

香港时间10:00，上海医药H股升0.43%，报18.82港元；A股则跌1.03%，报20.16元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)