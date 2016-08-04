美国数据：6月小型企业贷款指数在连降三个月后回升--PayNet

路透8月4日 - 周四公布的数据显示，6月美国小企业贷款增加，但并不足以收复之前连降三个月的失地，表明未来经济增长前景低迷。

6月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至138.9，5月数据上修后为131.1。该指数较上年同期下降5%，因所有主要实业集团的企业均减少贷款。

PayNet小企业贷款指数通常同未来一或两个季度的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。美国上周公布的数据显示，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.2%，首季增长年率被下修为0.8%。

小企业贷款是衡量经济增长的一个关键指标，因为小企业提供了很大比例的工作岗位。PayNet总裁Bill Phelan表示，周四公布的数据显示“民间企业对GDP的贡献不是很大。”

另外，企业偿还现有贷款似乎遭遇到更大困境。PayNet另外公布的数据显示，拖欠超过30天的贷款比重在6月升至1.56%，为2014年10月以来最高。

PayNet向325家以上的美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)