美国数据：6月小型企业贷款指数在连降三个月后回升--PayNet

澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
路透8月4日 - 周四公布的数据显示，6月美国小企业贷款增加，但并不足以收复之前连降三个月的失地，表明未来经济增长前景低迷。
6月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至138.9，5月数据上修后为131.1。该指数较上年同期下降5%，因所有主要实业集团的企业均减少贷款。
PayNet小企业贷款指数通常同未来一或两个季度的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。美国上周公布的数据显示，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.2%，首季增长年率被下修为0.8%。
小企业贷款是衡量经济增长的一个关键指标，因为小企业提供了很大比例的工作岗位。PayNet总裁Bill Phelan表示，周四公布的数据显示“民间企业对GDP的贡献不是很大。”
另外，企业偿还现有贷款似乎遭遇到更大困境。PayNet另外公布的数据显示，拖欠超过30天的贷款比重在6月升至1.56%，为2014年10月以来最高。
PayNet向325家以上的美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减 少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028 .5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,202.8 -70.4 3,112.76 1/12 5,369.0