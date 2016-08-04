香港经济：中小企营商指数止跌回升，惟企业对环球经济展望趋负面--调查

路透香港8月4日 - 香港生产力促进局周四公布的调查显示，今年第三季的中小企业综合营商指数在连跌三季度后终见回升，按季上升0.7点至41.1，中小企的整体营商信心略见回稳，惟对环球经济的展望愈趋负面。

调查亦探讨了英国脱欧公投结果对本港中小企业务的影响力，只有25%受访企业认为公投结果对公司业务构成影响，当中约一半公司担心英国脱欧令外币波动（51.4%），其次为贸易量减少（17.1%）及股市波动（11.1）。

今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，其中＂招聘意向＂重上50分界线，报51.1，亦是各分项中唯一趋向正面的指数。

虽然＂营业状况＂（40.1）及＂盈利表现＂（36.2）分别回升5.1及2.3，但仍与50分界线有一定距离；＂投资意向＂（46.1）及＂环球经济＂（16.0）均进一步下跌，后者更大跌7.2，显示中小企对环球经济前景忧虑加剧。

＂尽管整体指数已见反弹，但个别数据仍然反映出潜在的疲弱迹象。＂渣打香港高级经济师刘健恒表示。

他指出，三个主要行业--制造业、零售业及出口与批发业的＂全球经济展望＂分项指数，首次同时录得低于20，反映英国脱欧令本已脆弱的市场情绪趋向更谨慎。

＂我们相信外在不利因素将会逐步改善，但在今年下半年将会以经济转趋稳定的中国为主导。短期内香港中小企业的经营环境将维持艰难。＂刘健恒称。

是次调查亦探讨了中小企资讯保安情况，发现近四成企业不了解资讯保安。约13%受访企业于过去一年曾遭遇网络保安事故，当中以电脑运作受阻最常见，其次为资料/密码被盗及网络/网站瘫痪。

行业方面，三大行业分类指数继续低于50，其中制造业（37.8）和零售业分类指数（38.3）分别下跌2.0及3.7，零售业指数乃2012年第四季以来首次跌穿40，反映业界的营商信心再度下挫。受惠于第三季传统贸易旺季，进出口及批发业对本季＂营业状况＂的信心上升，行业分类指数报37.7（较上季升3.2），但行业前景仍未见明朗。