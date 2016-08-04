版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--8月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值       前值
    
    8月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        7月          --       12,654
    
    8月5日(五)
    0000 日本加班工资                                6月          --        +0.6%
    0600 德国工业订单(较前月)                        6月        +0.6%        持平
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          6月          --        赤字3
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            6月          --       逆差28
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 7月        -0.2%       +1.3%
                            (较上年同期)    截至7月的三个月     +8.5%       +8.4%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          6月        +0.3%       -0.6%
                       (经工作日调整，较上年同期)               +1.0%       -0.6%
    1230 美国非农就业岗位(万人)                      7月     增加18.0    增加28.7
             民间就业岗位(万人)                              增加17.0    增加26.5
             制造业就业岗位(万人)                          　 增加0.4     增加1.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --      增加2.2
             失业率                                              4.8%        4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%       +0.1%
             每周平均工时                                        34.4        34.4
             劳动力就业参与率                                     --        62.7%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                    6月      逆差431     逆差411
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                    7月      增加1.0    减少0.07
               失业率                                            6.9%        6.8%
               就业参与率                                         --       65.50%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                      6月     逆差28.2    逆差32.8
               出口(亿加元)                                       --        411.5
               进口(亿加元)                                       --        444.2
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)               7月          --         54.7
                   经季节调整PMI                                50.9         51.7
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值           6月          --        +1.9%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      6月   增加170.0    增加185.6
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值 
    
    8月3日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周   买超3,121         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                           卖超955         --
    
    8月4日(四) 
    0130 澳洲零售销售(较前月)                        6月      +0.1%        +0.4%       
             零售贸易                              第二季     +0.4%        +0.5%       
    0545 瑞士消费者信心指数                        第三季      负15         --
    1100 英国央行利率决定                          　8月      0.25%        0.25%       
                量化宽松规模(亿英镑)                          4,350        3,750       
                货币政策委员会(MPC)投票结果                   0-0-9        0-1-8       
                                                              (升息-不变-降息)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)          7月     45,346          --
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)         7月30日当周      26.9        26.5        
                       四周均值(万人)                        26.025          --
                 续请失业金人数(万人)         7月23日当周     213.8       213.0       
    1400 美国工厂订单(较前月)                        6月      -1.5%       -1.8%       
             扣除运输的工厂订单(较前月)                       +0.4%         --
             耐久财(耐用品)订单(较前月)         6月修正值     -3.9%         -- 
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                     -0.4%         --
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                     -3.8%         --
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)               +0.4%         --  (完)            
  
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙国玉/戴素萍；审校 汪红英)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐