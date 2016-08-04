主要国家经济指标预测--8月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,654 8月5日(五) 0000 日本加班工资 6月 -- +0.6% 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.6% 持平 0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字3 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差28 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -0.2% +1.3% (较上年同期) 截至7月的三个月 +8.5% +8.4% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 6月 +0.3% -0.6% (经工作日调整，较上年同期) +1.0% -0.6% 1230 美国非农就业岗位(万人) 7月 增加18.0 增加28.7 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加26.5 制造业就业岗位(万人) 增加0.4 增加1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.2 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差431 逆差411 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加1.0 减少0.07 失业率 6.9% 6.8% 就业参与率 -- 65.50% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28.2 逆差32.8 出口(亿加元) -- 411.5 进口(亿加元) -- 444.2 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 54.7 经季节调整PMI 50.9 51.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +1.9% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加170.0 增加185.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月3日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超3,121 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超955 -- 8月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.4% 零售贸易 第二季 +0.4% +0.5% 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负15 -- 1100 英国央行利率决定 8月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-0-9 0-1-8 (升息-不变-降息) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 7月 45,346 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 26.9 26.5 四周均值(万人) 26.025 -- 续请失业金人数(万人) 7月23日当周 213.8 213.0 1400 美国工厂订单(较前月) 6月 -1.5% -1.8% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.4% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月修正值 -3.9% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.4% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -3.8% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉/戴素萍；审校 汪红英)