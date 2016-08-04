美国与加拿大经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月5日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 7月 增加18.0 增加28.7 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加26.5 制造业就业岗位(万人) 增加0.4 增加1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.2 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差431 逆差411 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加1.0 减少0.07 失业率 6.9% 6.8% 就业参与率 -- 65.50% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28.2 逆差32.8 出口(亿加元) -- 411.5 进口(亿加元) -- 444.2 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 54.7 经季节调整PMI 50.9 51.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +1.9% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加170.0 增加185.6 8月8日当周 8月8日(一) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- -1.9% 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.1 8月9日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 7月 -- 94.5 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 21.83 1230 美国单位劳工成本 第二季初值 +1.9% +4.5% 非农业生产率 +0.9% -0.6% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.5% +0.5% 8月10日(三) 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 -- 550 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.1 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 53.2 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 -- 盈余60 8月11日(四) 1230 美国进口物价(较前月) 7月 -0.1% +0.2% 出口物价(较前月) +0.1% +0.8% 1230 加拿大新屋价格指数 6月 -- +0.7% 8月12日(五) 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- +0.3% (较前月) +0.1% +0.5% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.3% (较前月) +0.2% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.7% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.2% +0.2% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月初值 91.5 90.0 现况指数 -- 109.0 预期指数 -- 77.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 龚芳)