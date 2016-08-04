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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 07:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    8月1日当周
    
    8月5日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        7月  增加18.0      增加28.7
             民间就业岗位(万人)                             增加17.0      增加26.5
             制造业就业岗位(万人)                          　增加0.4       增加1.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加2.2
             失业率                                             4.8%          4.9%
             平均时薪(较前月)                                  +0.2%         +0.1%
             每周平均工时                                       34.4          34.4
             劳动力就业参与率                                     --         62.7%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      6月   逆差431       逆差411
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      7月   增加1.0      减少0.07
               失业率                                           6.9%          6.8%
               就业参与率                                         --        65.50%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        6月  逆差28.2      逆差32.8
               出口(亿加元)                                       --         411.5
               进口(亿加元)                                       --         444.2
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 7月        --          54.7
                   经季节调整PMI                                50.9          51.7
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             6月        --         +1.9%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        6月 增加170.0     增加185.6

    
    8月8日当周
    
    8月8日(一)
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        6月        --         -1.9%
    1400 美国就业趋势指数                              7月        --         128.1
    
    8月9日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数        7月        --          94.5
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      7月        --         21.83
    1230 美国单位劳工成本                       第二季初值 　  +1.9%         +4.5%
             非农业生产率                                      +0.9%         -0.6%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    6月     +0.1%         +0.1%
             趸售销售(较前月)                                  +0.5%         +0.5% 
    
    8月10日(三)
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     6月        --           550
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        --          56.1
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月        --          53.2
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          7月        --        盈余60
    
    8月11日(四)
    1230 美国进口物价(较前月)                          7月     -0.1%         +0.2%
             出口物价(较前月)                                  +0.1%         +0.8%
    1230 加拿大新屋价格指数                            6月        --         +0.7%
    
    8月12日(五)
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   7月       --          +0.3%
                                        (较前月)              +0.1%          +0.5%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)              --          +1.3%
                                       (较前月)               +0.2%          +0.4%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)        --          +0.9%
                                             (较前月)            --          +0.3%
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月    +0.3%          +0.6%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.2%          +0.7%
    1400 美国企业库存(较前月)                          6月    +0.2%          +0.2%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              8月初值     91.5           90.0
                             现况指数                            --          109.0
                             预期指数                            --           77.8
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 龚芳)

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