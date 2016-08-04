中国汇市：人民币随中间价小幅走贬，短期汇价持稳概率较大

* 人民币早盘小跌，中间价大幅调低逾200点
* 结售汇基本均衡，客盘略偏购汇
* 市场关注美国非农数据和英国央行议息会议
* 短期汇价持稳概率较大
路透北京8月4日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则大幅调低逾200点。交易员称，强劲美国民间就业数据提振美元指数，导致中间价大跌，但市场忌惮干预力量，汇价成交在中间价上方。早盘结购汇较为均衡，客盘仍略偏购汇。
他们并指出，市场关注即将召开的英国央行议息会议和周五的美国非农就业数据，但对人民币影响料不会太大，短期汇价持稳概率较大。尽管中间价机制已被市场接受，但中间价的上下跳动在一定程度上影响了客盘的情绪。
“中间价上下跳动，隔夜有个跳空，对客户影响比较大。”一外资行交易员称，“长期看是贬值，短期看每次有很深的回调，回调过程中，客户的实体业务就比较受影响，客户情绪就有分化，不好判断该什么时候购汇什么时候结汇 。”
亦有外资行交易员表示，看美元指数的情况，近期人民币可能相对稳定，甚至稍微走强，但两三个月到年底是否会持续稳定不一定，中期会受到美国大选和加息预期的影响。
中国央行周三表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.6375元,上日收报6.6308元，夜盘终报6.6365元。今日人民币兑美元中间价 报6.6444元，上日中间价为6.6195元。人民币兑美元即期成交额 为101.11亿美元，上日半日为123.63亿美元。
全球汇市方面，亚洲市场周四盘初美元保持高位，受强于预期的美国民间就业数据提振；英镑则在英国央行会议之前维持窄幅波动，市场预计该行今日稍晚或宣布降息。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.14%至94.7；SDR篮子指数微跌至95.48，BIS篮子指数微跌至95.36。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.761元, 上日尾盘为6.7675元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6415元, 上一交易日尾盘报6.6445元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6356；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)