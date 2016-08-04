中国汇市：人民币随中间价小幅走贬，短期汇价持稳概率较大

* 人民币早盘小跌，中间价大幅调低逾200点

* 结售汇基本均衡，客盘略偏购汇

* 市场关注美国非农数据和英国央行议息会议

* 短期汇价持稳概率较大

路透北京8月4日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则大幅调低逾200点。交易员称，强劲美国民间就业数据提振美元指数，导致中间价大跌，但市场忌惮干预力量，汇价成交在中间价上方。早盘结购汇较为均衡，客盘仍略偏购汇。

他们并指出，市场关注即将召开的英国央行议息会议和周五的美国非农就业数据，但对人民币影响料不会太大，短期汇价持稳概率较大。尽管中间价机制已被市场接受，但中间价的上下跳动在一定程度上影响了客盘的情绪。

“中间价上下跳动，隔夜有个跳空，对客户影响比较大。”一外资行交易员称，“长期看是贬值，短期看每次有很深的回调，回调过程中，客户的实体业务就比较受影响，客户情绪就有分化，不好判断该什么时候购汇什么时候结汇 。”

亦有外资行交易员表示，看美元指数的情况，近期人民币可能相对稳定，甚至稍微走强，但两三个月到年底是否会持续稳定不一定，中期会受到美国大选和加息预期的影响。

中国央行周三表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.6375元,上日收报6.6308元，夜盘终报6.6365元。今日人民币兑美元中间价 报6.6444元，上日中间价为6.6195元。人民币兑美元即期成交额 为101.11亿美元，上日半日为123.63亿美元。

全球汇市方面，亚洲市场周四盘初美元保持高位，受强于预期的美国民间就业数据提振；英镑则在英国央行会议之前维持窄幅波动，市场预计该行今日稍晚或宣布降息。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.14%至94.7；SDR篮子指数微跌至95.48，BIS篮子指数微跌至95.36。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.761元, 上日尾盘为6.7675元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6415元, 上一交易日尾盘报6.6445元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6356；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。