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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 13:57 BJT

瑞士数据：第三季消费者信心指数持平于负15

路透苏黎世8月4日 - 瑞士联邦经济总局周四公布，瑞士第三季消费者信心指数与第二季持平，仍为负15。(完)

(编译 汪红英；审校 艾茂林)

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