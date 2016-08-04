瑞士数据：第三季消费者信心指数持平于负15

澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊

“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。