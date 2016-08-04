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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 14:17 BJT

日本股市：日经指数振荡收高，出光兴产因竞购昭和壳牌石油遇阻而下跌

金融股涨势强劲，银行及证券类股指数受助于欧洲大型银行业者相对强劲的财报。

出光兴产 及昭和壳牌石油 分别大跌7.7%及6.9%。此前有报导指出，出光兴产创始家族买下昭和壳牌的部分股权，以阻止公司管理层收购昭和壳牌的计画。

东证股价指数 上涨0.9%至1,282.99点，JPX-日经400指数 收高0.9%至11,541.05点。(完)

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