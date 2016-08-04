更正-日股业绩：丰田汽车第一季营业利润下降15%，受日圆走强拖累

(更正：因原文有误，第二段6,420亿日圆换算成美元应为63.3亿美元，而非985万美元)

路透东京8月4日 - 日本最大车商丰田汽车 周四公布，第一季营业利润下降15%，因日圆走强拖累获利。

该公司第一季营业利润为6,420亿日圆(63.3亿美元)，超出汤森路透I/B/E/S/访问的11位分析师平均预估的4,935亿日圆。

丰田汽车下调了全年营业利润预估，现预计全年营业利润将骤降44%至1.6万亿(兆)日圆，这将是四年低点。该公司最近的一次预估为1.7万亿日圆。