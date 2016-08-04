中国新债：财政部下周三起发行至多400亿元电子储蓄国债，期限三及五年

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海8月4日 - 中国财政部公告，将自下周三(10日)起，发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行上限均为200亿元，发行期为8月10日-8月19日。
上述两期国债为今年第七和第八期储蓄国债，8月10日起息，按年付息。其中第七期期限三年，票面年利率3.8%；第八期为五年，票面年利率4.17%。
发行公告日至发行开始日前一日，如遇央行调整三年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇利率调整，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。
提前兑取方面，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息，满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第八期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。