全球金市：现货金因美元走强而进一步下滑，市场关注英国央行利率决定

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0639GMT，现货金 下跌0.4%至每盎司1,351.52美元，上日为下跌0.4%。
美国期金 跌0.5%至每盎司1,358.30美元。
“投资人深信多国央行迟早会提供更多刺激措施。因此，中期而言1,300-1,400美元的交易区间可能更为稳固，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。
“这个交易型态并没有受到很明显的突破或抛盘的破坏。”
路透技术分析师王涛表示，现货金料测试每盎司1,350美元支撑，若跌破可能下探1,342-1,346美元区间。
美元指数自周二所及六周低点回升，投资人转向关注周五公布的7月美国就业数据。油价自四个月低点反弹带动亚洲股市上涨。
美元指数 上涨约0.1%至95.655。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师预估的17万个。
INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中指出，“我们仍对金价抱持正面看法，至少在周四盘中是如此，预料英国央行周四放宽政策将对黄金带来提振。”
“但若美国周五公布的非农就业数据优于预期，则可能会遭遇一些卖盘。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。