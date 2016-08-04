全球金市：现货金因美元走强而进一步下滑，市场关注英国央行利率决定

0639GMT，现货金 下跌0.4%至每盎司1,351.52美元，上日为下跌0.4%。

美国期金 跌0.5%至每盎司1,358.30美元。

“投资人深信多国央行迟早会提供更多刺激措施。因此，中期而言1,300-1,400美元的交易区间可能更为稳固，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

“这个交易型态并没有受到很明显的突破或抛盘的破坏。”

路透技术分析师王涛表示，现货金料测试每盎司1,350美元支撑，若跌破可能下探1,342-1,346美元区间。

美元指数自周二所及六周低点回升，投资人转向关注周五公布的7月美国就业数据。油价自四个月低点反弹带动亚洲股市上涨。

美元指数 上涨约0.1%至95.655。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师预估的17万个。

INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中指出，“我们仍对金价抱持正面看法，至少在周四盘中是如此，预料英国央行周四放宽政策将对黄金带来提振。”

“但若美国周五公布的非农就业数据优于预期，则可能会遭遇一些卖盘。”(完)

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