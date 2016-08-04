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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 15:39 BJT

台湾债市：10年债殖利率收跌中止连两日微扬，量缩观望英国利率决议等变数

* 10年债殖利率收跌中止连两日微扬
    * 观望英国利率决议及美国非农数据
    * 明日105/4殖利率暂看在0.67-0.69%

    路透台北8月4日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率微收跌，中止连两日
微扬。交易员称，英国央行稍后将公布最新利率决议，尽管市场对英国降息的预期升高，但
美债表现持稳不敢轻举妄动，毕竟周五仍有另一变数美国非农就业数据即将公布，市场观望
气氛浓厚。
    
    他们指出，目前全球债市气氛比较诡谲多变，而美债暂持于区间整理也未对台债释出方
向指引，短线105/4殖利率大致在0.68%附近窄幅波动，静待国际重要变数一一厘清。
    
    〞现在就没人理老大调隔拆的事，央行要搞浮动利率，就没有什么好在意的。〞一位大
型证券台债交易员说。 
    
    台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.178%，上交易日开在0.179%，加权平均利率
则收在0.179%。交易员认为，尽管今日央行引导隔拆利率稍有开低，但市场并未对此有任何
反应，将此视为新常态。  
    
    一位外商银行交易员也提及，今日有部分买盘进驻30年长券105/10，令该券殖利率创新
低，顺势带动20年券105/9殖利率同步走跌，并拉抬五年及10年主流券转为区间偏多整理，
后续观察长券端买盘续航力道。
   
    另位证券交易员指出，最近美国经济数据表现不会太出乎意外，逐步在复苏轨道上，不
过市场对全球央行最新举措的反应却令人感到意外，像是日本央行宽松政策不如预期，造成
日债殖利率连日急弹，一度连累美债区间偏空，因此本次对英国央行利率决议谨慎因应。
    
    英国央行看起来准备在周四下调利率，为2009年来首次，寻求防止英国公投决定退出欧
盟导致经济陷入衰退。英国央行甚至可能采取更多措施，向金融市场注入数以十亿计英镑资
金。 
    
    美国公债收益率周三持稳，昨日受日本新的财政刺激计划刺激跳升，投资者静待周五关
键的美国就业报告出炉。指标10年期公债 价格尾盘小跌，收益率从周二尾盘的1
.537%升至1.539%。 
    
    此外，台湾股市周四小幅收高0.26%，跟随亚股上涨格局。惟分析师表示，台股在9,000
点以上仍面临不小套牢压力，短线难脱离高档震荡格局，选股不选市是近期较佳的操作策略
。 
   
    交易员预估，明日105/4期殖利率区间料在0.67-0.69%；而五年券105/8 殖
利率区间则暂看在0.49-0.52%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      -0.90     0.5110%  0.5085-0.5160%      33.0
  10   105/4                      -0.69     0.6820%  0.6780-0.6880%      54.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    105/10                       1.3700%
  20     105/9                       1.1100%
  10     105/4                       0.6820%
   5     105/8                       0.5110%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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