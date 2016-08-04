台湾债市：10年债殖利率收跌中止连两日微扬，量缩观望英国利率决议等变数

* 10年债殖利率收跌中止连两日微扬 * 观望英国利率决议及美国非农数据 * 明日105/4殖利率暂看在0.67-0.69% 路透台北8月4日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率微收跌，中止连两日 微扬。交易员称，英国央行稍后将公布最新利率决议，尽管市场对英国降息的预期升高，但 美债表现持稳不敢轻举妄动，毕竟周五仍有另一变数美国非农就业数据即将公布，市场观望 气氛浓厚。 他们指出，目前全球债市气氛比较诡谲多变，而美债暂持于区间整理也未对台债释出方 向指引，短线105/4殖利率大致在0.68%附近窄幅波动，静待国际重要变数一一厘清。 〞现在就没人理老大调隔拆的事，央行要搞浮动利率，就没有什么好在意的。〞一位大 型证券台债交易员说。 台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.178%，上交易日开在0.179%，加权平均利率 则收在0.179%。交易员认为，尽管今日央行引导隔拆利率稍有开低，但市场并未对此有任何 反应，将此视为新常态。 一位外商银行交易员也提及，今日有部分买盘进驻30年长券105/10，令该券殖利率创新 低，顺势带动20年券105/9殖利率同步走跌，并拉抬五年及10年主流券转为区间偏多整理， 后续观察长券端买盘续航力道。 另位证券交易员指出，最近美国经济数据表现不会太出乎意外，逐步在复苏轨道上，不 过市场对全球央行最新举措的反应却令人感到意外，像是日本央行宽松政策不如预期，造成 日债殖利率连日急弹，一度连累美债区间偏空，因此本次对英国央行利率决议谨慎因应。 英国央行看起来准备在周四下调利率，为2009年来首次，寻求防止英国公投决定退出欧 盟导致经济陷入衰退。英国央行甚至可能采取更多措施，向金融市场注入数以十亿计英镑资 金。 美国公债收益率周三持稳，昨日受日本新的财政刺激计划刺激跳升，投资者静待周五关 键的美国就业报告出炉。指标10年期公债 价格尾盘小跌，收益率从周二尾盘的1 .537%升至1.539%。 此外，台湾股市周四小幅收高0.26%，跟随亚股上涨格局。惟分析师表示，台股在9,000 点以上仍面临不小套牢压力，短线难脱离高档震荡格局，选股不选市是近期较佳的操作策略 。 交易员预估，明日105/4期殖利率区间料在0.67-0.69%；而五年券105/8 殖 利率区间则暂看在0.49-0.52%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.90 0.5110% 0.5085-0.5160% 33.0 10 105/4 -0.69 0.6820% 0.6780-0.6880% 54.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 1.3700% 20 105/9 1.1100% 10 105/4 0.6820% 5 105/8 0.5110% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)