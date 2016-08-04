更新版 1-欧股业绩：诺基亚第二季营业利润同比下降49%，超出分析师预期

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
该公司称，移动网络产品营收尤为疲弱，占到网络营收总体下滑的80%左右。整体而言，网络部门营收在所有主要区域均有下降，在北美和欧洲这两个最大的区域均下降12%。
当季网络业务利润率为6.0%，不及市场预估的6.8%。
诺基亚将疲弱利润率归咎于6月巴西运营商Oi 申请破产保护，称若扣除这一因素，利润率会是接近7%。
“(我们)预计从第二季到第三季，净营收及营业利润率都会略有改善，然后从第三季到第四季，将会有明显改善，”诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在一份声明中称。
诺基亚重申预计全年网络设备营收将下滑，但营业利润率目标则由先前的高于7%调整为7-9%。分析师此前预估全年利润率为8.8%。
“略感失望，所以有必要重调市场预期，”Inderes Equity Research分析师Mikael Rautanen称，他对诺基亚的评级为“减持”，表示“该股显然会下跌”。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/王丽鑫)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。