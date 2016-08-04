《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月4日

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港8月4日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6. 638人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 11.42 0.86 2.00 市北高新 22.32 1.206 2.79 大众交通 7.35 0.753 1.47 永生投资 14.34 1.73 1.25 老凤祥 43.5 3.601 1.82 S中纺机 13.48 0.558 3.64 鼎立股份 8.15 0.694 1.77 氯碱化工 14.49 0.804 2.72 双钱股份 21.09 1.106 2.87 海立股份 12.75 0.786 2.44 浦东金桥 20.79 1.574 1.99 外高桥 20.18 1.735 1.75 ST联华 11.54 1.226 1.42 锦江投资 27.8 1.684 2.49 中路股份 28.19 2.17 1.96 金山开发 15.51 0.917 2.55 海欣股份 14.08 0.793 2.67 耀皮玻璃 7.28 0.704 1.56 大江股份 8.34 0.59 2.13 上柴股份 13.75 0.866 2.39 丹化科技 7.07 0.568 1.88 上海三毛 15.96 1.363 1.76 友谊股份 13.16 1.429 1.39 上工申贝 17.05 1.12 2.29 上海机电 21.74 2.158 1.52 宝信软件 22.76 1.858 1.85 上海物贸 14.12 1.026 2.07 自仪股份 21.92 1.666 1.98 上海普天 39.5 1.701 3.50 陆家嘴 22.18 1.488 2.25 华新水泥 7.27 0.617 1.78 锦江股份 33.04 2.5 1.99 鄂尔多斯 9.98 0.896 1.68 华电能源 5.59 0.516 1.63 SST天海 9.85 0.639 2.32 大名城 10.11 0.856 1.78 东方通信 8.59 0.735 1.76 黄山旅游 16.08 1.361 1.78 开开实业 20.41 1.464 2.10 海南航空 3.4 0.643 0.80 ST轻骑 5.52 0.516 1.61 振华重工 5.05 0.505 1.51 锦州港 4.1 0.529 1.17 九龙山 5.75 0.594 1.46 凌云股份 15.11 1.323 1.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。