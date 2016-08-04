亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.5%触及三周低位，受沪胶及油价下跌拖累

上海期交所主力1月期胶合约 下跌220元人民币，收报每吨12,535元。

“橡胶市场料保持偏空，在担忧东南亚橡胶产量在落叶季过后增加、日圆走强和美国汽车销售放缓。”Kikukawa说道。

橡胶全年都可以收割，但产量会在落叶季期间下降，泰国和马来西亚的落叶季是从2月到5月。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月期胶 最新报每公斤127.5美分，下跌2.1美分。（完）

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/高琦 审校 蔡美珍/王洋)