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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 16:23 BJT

《全球汇市》英镑下跌，市场消化英央行降息预期但揣测是否有更多措施

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1138  1.1147  -0.08  +2.56  1.0860
    美元/日圆            101.38  101.22  +0.16 -15.73  120.30
    欧元/日圆         112.93  112.86  +0.06 -13.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9729  0.9727  +0.02  -2.88  1.0018
    英镑/美元            1.3292  1.3326  -0.26  -9.81  1.4738
    美元/加元            1.3063  1.3065  -0.02  -5.61  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6417  6.6426  -0.01  +1.12  6.5680
    澳元/美元            0.7618  0.7588  +0.40  +4.71  0.7275
    新西兰元/美元        0.7167  0.7157  +0.14  +5.01  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0837  1.0848  -0.10  -0.45  1.0886
    欧元/英镑         0.8379  0.8373  +0.07 +13.74  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5250  9.5262  -0.01  +3.87  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4663  8.4525  +0.16  -4.23  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 于春红/李春喜/蔡美珍/高琦/孙茉莉/刘秀红)

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