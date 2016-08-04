《全球汇市》英镑下跌，市场消化英央行降息预期但揣测是否有更多措施

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1138 1.1147 -0.08 +2.56 1.0860 美元/日圆 101.38 101.22 +0.16 -15.73 120.30 欧元/日圆 112.93 112.86 +0.06 -13.44 130.47 美元/瑞郎 0.9729 0.9727 +0.02 -2.88 1.0018 英镑/美元 1.3292 1.3326 -0.26 -9.81 1.4738 美元/加元 1.3063 1.3065 -0.02 -5.61 1.3839 美元/离岸人民币 6.6417 6.6426 -0.01 +1.12 6.5680 澳元/美元 0.7618 0.7588 +0.40 +4.71 0.7275 新西兰元/美元 0.7167 0.7157 +0.14 +5.01 0.6825 欧元/瑞郎 1.0837 1.0848 -0.10 -0.45 1.0886 欧元/英镑 0.8379 0.8373 +0.07 +13.74 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5250 9.5262 -0.01 +3.87 9.1705 美元/挪威克朗 8.4663 8.4525 +0.16 -4.23 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 于春红/李春喜/蔡美珍/高琦/孙茉莉/刘秀红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。