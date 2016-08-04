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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月4日

路透香港8月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.85576人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为28.26%，低于上交易日收盘的28.92%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.33            4.41           1.15
 建设银行                                       5.03            5.26           1.12
 中国银行                                       3.32            3.22           1.20
 农业银行                                       3.12            2.89           1.26
 招商银行                                      17.06           16.78           1.19
 中信银行                                       5.89            4.94           1.39
 交通银行                                       5.58            5.29           1.23
 民生银行                                       9.14            8.19           1.30
 中国人寿                                      20.60           17.34           1.39
 中国平安                                      32.15           36.15           1.04
 中国太保                                      26.73           27.40           1.14
 中信证券                                      16.21           16.52           1.15
 新华人寿                                      39.66           27.95           1.66
 海通证券                                      15.21           12.74           1.40
 华能国际                                       7.18            4.60           1.82
 大唐发电                                       4.03            2.00           2.35
 华电国际                                       5.25            3.63           1.69
 中煤能源                                       5.68            4.00           1.66
 中国神华                                      14.94           14.68           1.19
 中国石油                                       7.24            5.23           1.62
 兖州煤业                                      11.62            4.80           2.83
 中国石化                                       4.80            5.52           1.02
 上海石化                                       6.12            3.93           1.82
 中海油服                                      12.15            5.96           2.38
 仪征化纤                                       3.89            1.44           3.16
 中国铝业                                       3.88            2.76           1.64
 江西铜业                                      14.70            9.11           1.89
 洛阳钼业                                       4.06            1.77           2.68
 紫金矿业                                       3.56            2.93           1.42
 马钢股份                                       2.61            1.76           1.73
 鞍钢股份                                       4.14            3.89           1.24
 重庆钢铁                                       2.52            1.66           1.77
 海螺水泥                                      16.20           20.75           0.91
 洛阳玻璃                                      26.35            4.38           7.03
 京城机电                                      10.59            3.17           3.90
 中联重科                                       4.17            2.66           1.83
 金隅股份                                       4.10            2.93           1.64
 中国国航                                       8.20            5.90           1.62
 东方航空                                       6.95            4.26           1.91
 南方航空                                       8.12            5.06           1.88
 中国远洋                                       5.15            2.71           2.22
 中海集运                                       4.01            1.64           2.86
 中集集团                                      13.72            8.64           1.86
 中海发展                                       6.31            4.51           1.63
 宁沪高速                                       8.96           11.18           0.94
 深高速                                         8.35            7.60           1.28
 成渝高速                                       4.67            2.67           2.04
 皖通高速                                      13.56            6.25           2.54
 广深铁路                                       4.06            3.83           1.24
 中国南车                                       9.03            7.10           1.49
 中国交建                                      10.60            8.66           1.43
 中国铁建                                       8.77            9.27           1.11
 中国中铁                                       6.79            5.73           1.38
 长城汽车                                      10.68            8.22           1.52
 比亚迪                                        59.08           48.85           1.41
 广汽集团                                      24.25           10.00           2.83
 青岛啤酒                                      29.47           27.40           1.26
 白云山                                        26.02           19.40           1.57
 新华制药                                      11.18            5.42           2.41
 海信科龙                                      11.94            5.05           2.76
 南京熊猫                                      15.67            6.20           2.95
 晨鸣纸业                                       8.94            6.56           1.59
 上海医药                                      19.99           18.80           1.24
 中兴通讯                                      14.35           10.56           1.59
 东方电气                                       9.71            6.00           1.89
 潍柴动力                                       9.24           10.32           1.05
 东北电气                                       6.03            2.65           2.66
 广船国际                                      28.87           11.80           2.86
 昆明机床                                       6.37            2.16           3.45
 一拖股份                                       9.30            4.04           2.69
 北辰实业                                       4.17            2.39           2.04
 创业环保                                       7.82            3.61           2.53
 中国中冶                                       3.72            2.39           1.82
 金风科技                                      15.48           11.38           1.59
 丽珠                                          47.95           39.20           1.43
 万科                                          19.67           18.60           1.24
 郑煤机                                         5.62            3.22           2.04
 大连港                                         2.45            1.59           1.80
 山东墨龙                                       8.29            3.18           3.05
 浙江世宝                                      29.90            9.10           3.84
 复星医药                                      20.98           18.42           1.33
 光大银行                                       3.82            3.42           1.31
 东江环保                                      19.42           12.86           1.76
 上海电气                                       8.07            3.22           2.93
 广发证券                                      16.26           17.20           1.10
 华泰证券                                      19.13           16.04           1.39
 东方证券                                      16.34            8.24           2.32
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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