版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 16:50 BJT

台湾汇市：台币随韩元小幅收升，观望英国央行决议与美国非农数据

* 韩元等新兴亚币走升，外资买超台股
    * 观望英国央行利率决议与美国非农数据
    * 明日台币区间料在31.650-31.750

    路透台北8月4日 - 台币兑美元 周四小幅收升，中止连两日贬值走势。汇银人士表示，因韩元兑
美元 走升，且外资买超台股、出口商抛汇等挹注。   
      
    不过他们指出，市场在等待英国央行利率决议以及周五美国的非农就业数据，盘面以实质抛补为主，预料
观望气氛将会延续到非农数据公布后。
    
    〞今天就很区间啦，要等非农报告出炉才会打破盘整走势。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    不过交易员也指出，以趋势性而言，在美国短期升息无望、各国央行仍偏向宽松环境下，纵然非农数据优
于预期，资金也不会大举自亚洲新兴市场抽离回流美国。
    
    摩根投信就表示，由于亚洲与成熟市场以及拉美、欧非中东相比，经济受脱欧冲击最轻微。其次是亚洲有
中国新常态增长趋稳、印度成长脚步加快的双引擎带动，引领亚洲今明两年成长动能优于其他区域。
    
    该机构指出，今年来亚洲已有10大央行进行宽松，包括年初启动负利率的日本、7月甫宣布七年来首次宣
布降息的马来西亚、利率来到五年新低的印度、以及降息至历史新低水位的台湾、韩国、纽西兰、澳洲等，除
了宽松政策提供市场充沛资金，也让政策力度与区域稳定度更胜一筹。
    
    另根据路透对20位基金经理、分析师及汇市交易员的调查显示，对台币的看涨押注为自2013年1月来最高
。 
    
    在此趋势下，银行交易员认为，台币近期仍将维持偏强走势，回档空间应该有限，31.800价位料将有撑。
若是外资有较大的汇入，不能排除有向31.500挑战的机会。至于明日区间看在31.650-31.750。    

    台湾股市周四小幅收高，跟随亚股上涨格局。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股再转为买超17
.45亿台币。   
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇 报31.554/31.604，上日收在31.600。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选         
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.710     31.750   31.685-31.714   31.714     6.52    6.50
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.704     31.748   31.688-31.712   31.688    3.055    3.42
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.125/-0.105              -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.285/-0.245              -0.210/-0.180
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 董永年；审校 毕晓雯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐