版本:
中国
债券 | 2016年 8月 4日 星期四 16:54 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因ECB管委魏德曼暗示调整购债规模

欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在周四出刊的采访中表示，ECB的量化宽松(QE)措施有可能会有调整，但重要的一点是不要改变这个设计。

德国10年期公债收益率 下跌1基点至负0.10%，多数欧元区同天期公债日内均下跌1-2个基点。欧元兑美元 小幅下跌。

亲近欧洲央行的消息人士先前向路透表示，该行并未考虑采取此措施，而央行估计显示可能不会大幅展延这项计划；该计划原订于2017年3月结束，许多人预期将延续相当长一段时间。

其他试图缓解可买债券稀缺的计划调整，可能包括解除有关不得买进收益率低于存款利率债券的规定，因为当下有许多德国债券皆不符购债资格；另外一个可能就是提高央行买进单一国家债券或单一债券的三分之一上限规定。

多位法界人士曾经提出警告，称解除购买上限的规定可能导致欧洲央行买进比重过于庞大，从而阻碍了未来欧元区的债务重整。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐