欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因ECB管委魏德曼暗示调整购债规模

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
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欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在周四出刊的采访中表示，ECB的量化宽松(QE)措施有可能会有调整，但重要的一点是不要改变这个设计。
德国10年期公债收益率 下跌1基点至负0.10%，多数欧元区同天期公债日内均下跌1-2个基点。欧元兑美元 小幅下跌。
亲近欧洲央行的消息人士先前向路透表示，该行并未考虑采取此措施，而央行估计显示可能不会大幅展延这项计划；该计划原订于2017年3月结束，许多人预期将延续相当长一段时间。
其他试图缓解可买债券稀缺的计划调整，可能包括解除有关不得买进收益率低于存款利率债券的规定，因为当下有许多德国债券皆不符购债资格；另外一个可能就是提高央行买进单一国家债券或单一债券的三分之一上限规定。
多位法界人士曾经提出警告，称解除购买上限的规定可能导致欧洲央行买进比重过于庞大，从而阻碍了未来欧元区的债务重整。(完)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)