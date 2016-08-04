中国新债：山西省下周四发行132亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海8月4日 - 中国山西省财政厅周四公告，将于下周四(11日)招标发行总额132.1564亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模34亿元，包括三年、五年、七年和10年四个期限；专项债包括五年和10年，规模98.1564亿元。

上述一般地方债中置换债券10亿元，新增债券24亿元；专项债中新增债券47亿元，置换债券51.1564亿元。东方金诚国际信用评估有限公司对其评级为AAA。具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期

)

一般债券 三年 3.4 8月11日下午14:00-14:4 8月12日

0

五年 10.2

七年 10.2

10年 10.2

小计 34

专项债券 五年 49.1564 8月11日下午15:00-15:4 8月12日

0

10年 49

小计 98.1564

总计 132.1564

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吴芳；审校 张喜良)