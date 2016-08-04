香港个股：载通与新地就九巴车厂用地与政府达成补地价，涉资43亿港元

路透香港8月4日 - 载通国际控股 周四宣布，与主要股东新鸿基地产 就九龙观塘巧明街九巴车厂土地，向政府补地价43.05亿港元，以将土地用途由工业转为非住宅用途。

公司公告称，已于今天接纳地政总署就观塘地段土地契约修订由工业转为非住宅用途（不包括酒店、加油站及护理院舍）所给予的批准，补地价金额为43.05亿港元。

该土地位于巧明街98号，地盘面积约9.583万平方尺，最高可建楼面面积约115万平方尺，由载通与新地各占一半权益。根据此前的发展协议，该土地将用以发展写字楼和商舖。

载通旗下经营本港专营巴士公司--九龙巴士，该土地原为九巴车厂；至于新地则在毗邻有多幢甲级商厦及大型购物商场建筑群--创纪之城。

据载通2009年出售巧明街土地一半权益予新地时披露，当时估计连补地价及建筑费等重建发展项目成本约36亿港元。公司在最新的公告中未有透露现时估算的最新发展成本。（完）

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