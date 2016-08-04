金属期市：伦铜下跌，在美国非农就业报告出炉前遭到获利了结

0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%，报每吨4,836美元，较上日收盘几无变动。随着工厂工人开始休假，价格也进入了夏季交易模式，在5,000至4,820美元区间交投。后者为7月12日以来最低水准。

沪铜 下滑1.1%，报每吨37,620元人民币，因北京方面官员的讲话平息了降息的期望，其他基本金属亦下滑。

中国国家发改委周三称，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；加快民营银行审批节奏，鼓励商业银行创新信贷产品和担保方式。

Argonaut Securities分析师Helen Lau说道：“从该份声明中可看出，中国近期内会降息或者调低存款准备金率的可能性降低。”

其他基本金属，LME期镍 下滑1.9%。(完)

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