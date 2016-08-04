金属期市：伦铜下跌，在美国非农就业报告出炉前遭到获利了结

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%，报每吨4,836美元，较上日收盘几无变动。随着工厂工人开始休假，价格也进入了夏季交易模式，在5,000至4,820美元区间交投。后者为7月12日以来最低水准。
沪铜 下滑1.1%，报每吨37,620元人民币，因北京方面官员的讲话平息了降息的期望，其他基本金属亦下滑。
中国国家发改委周三称，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；加快民营银行审批节奏，鼓励商业银行创新信贷产品和担保方式。
Argonaut Securities分析师Helen Lau说道：“从该份声明中可看出，中国近期内会降息或者调低存款准备金率的可能性降低。”
其他基本金属，LME期镍 下滑1.9%。(完)
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(编译 于春红/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。