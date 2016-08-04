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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 17:50 BJT

路透基点：Chailease International Financial Service贷款规模增至1.95亿美元

路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，Chailease I
nternational Financial Service已经将其三年期循环信贷规模由1.3亿
美元上调至1.95亿。
    
    台湾银行和兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行，利率为较三个月
或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码134个基点。如果台北金融业
美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的
部分。承贷银行将获得最高20个基点的前端费用。
    
    资金将为其关联公司Chailease Finance (BVI)的1.2亿美元三年期贷
款提供再融资，并用作运营资本。该贷款在2013年5月签署。
    
    母公司中租迪和股份有限公司为本次贷款提供担保，预计在9月签约
。(完)
    
      

 (编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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