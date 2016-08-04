路透基点：Chailease International Financial Service贷款规模增至1.95亿美元

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，Chailease I nternational Financial Service已经将其三年期循环信贷规模由1.3亿 美元上调至1.95亿。 台湾银行和兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行，利率为较三个月 或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码134个基点。如果台北金融业 美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的 部分。承贷银行将获得最高20个基点的前端费用。 资金将为其关联公司Chailease Finance (BVI)的1.2亿美元三年期贷 款提供再融资，并用作运营资本。该贷款在2013年5月签署。 母公司中租迪和股份有限公司为本次贷款提供担保，预计在9月签约 。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。