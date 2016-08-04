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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 17:58 BJT

东南亚股市：在英国央行即将公布利率决定之际收高，菲律宾股市涨幅大

“投资者因看好新兴市场成长故事而买进，这正是我们的市场表现良好的原因所在。”
    
    菲律宾股市 表现优于其他市场，涨1.14%，终结此前两日连跌局面。
    
    越南股市 回吐稍早多数涨幅，收盘接近持平。
    
    马来西亚股市 结束两日连跌，收高0.41%。
    
    泰国股市 仍然受抑，等待周日新宪公投。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.41     0.88   +0.24  +12.50   332.82
    新加坡                     2831.96     4.38   +0.15   -1.76  2882.73
    马来西亚                  1655.29     6.79   +0.41   -2.20  1692.51
    泰国                      1507.93     0.46   +0.03  +17.07  1288.02
    印尼                      5373.86    21.99   +0.41  +17.00  4593.01
    菲律宾                     7978.57    90.13   +1.14  +14.77  6952.08
    越南                        631.94     0.33   +0.05   +9.14   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)

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