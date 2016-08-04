东南亚股市：在英国央行即将公布利率决定之际收高，菲律宾股市涨幅大

“投资者因看好新兴市场成长故事而买进，这正是我们的市场表现良好的原因所在。” 菲律宾股市 表现优于其他市场，涨1.14%，终结此前两日连跌局面。 越南股市 回吐稍早多数涨幅，收盘接近持平。 马来西亚股市 结束两日连跌，收高0.41%。 泰国股市 仍然受抑，等待周日新宪公投。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.41 0.88 +0.24 +12.50 332.82 新加坡 2831.96 4.38 +0.15 -1.76 2882.73 马来西亚 1655.29 6.79 +0.41 -2.20 1692.51 泰国 1507.93 0.46 +0.03 +17.07 1288.02 印尼 5373.86 21.99 +0.41 +17.00 4593.01 菲律宾 7978.57 90.13 +1.14 +14.77 6952.08 越南 631.94 0.33 +0.05 +9.14 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)