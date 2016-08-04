人民币衍生品：境内美元掉期曲线本周平稳，大行卖压减轻但客盘交易仍少

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京8月4日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周走势保持平稳。交易员称，本周以来大行的卖压减轻，美元掉期曲线小幅上行；客盘和自营套期保值需求也有所增加，但仍保持在较低水平。
他们并指出，由于今年以来监管层对企业购汇方向的限制增多，尽管套期保值的需求增加，但实际远期购汇的成交量却下滑。部分企业的远期购汇需求被分流到离岸市场，亦有部分客盘掉期需求分流到期权上。
“现在做掉期衍生品这些的客户会少一些，因为要风险准备金，而且对企业也有窗口指导，这对客盘影响很大。掉期就分化到期权，或者去做离岸账户，或者自贸区。”一外资行交易员称。
他并表示，离岸购汇方向管得也很严格，要求其离岸必须有账户。虽然一定能成交，但价格可能不好，很多需求较大的国企已经转到境外做套期保值。
北京时间17:36，境内美元/人民币一周期掉期 报16点，一个月期 报68点，一年期 报650点，较上周四分别涨14.29%、涨13.33%和涨10.17%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.375/4.725，较上周四小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.900/4.500，较上周四小跌。
中国银行间市场周四资金供给依旧充沛，需求亦较为旺盛，回购利率持续低位徘徊。在本月中下旬缴税前，短期内制约资金面因素有限，流动性暂无压力，宽裕格局料将延续。 `
人民币兑美元即期 周四缩量收跌结束七连升，中间价亦大幅调低近250点。交易员称，美国民间就业数据强劲提振美元指数，导致人民币中间价大跌，盘中6.63元附近实需购汇较多，但市场亦忌惮干预力量，即期汇价仍高于中间价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。