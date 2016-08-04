人民币衍生品：境内美元掉期曲线本周平稳，大行卖压减轻但客盘交易仍少

路透北京8月4日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周走势保持平稳。交易员称，本周以来大行的卖压减轻，美元掉期曲线小幅上行；客盘和自营套期保值需求也有所增加，但仍保持在较低水平。

他们并指出，由于今年以来监管层对企业购汇方向的限制增多，尽管套期保值的需求增加，但实际远期购汇的成交量却下滑。部分企业的远期购汇需求被分流到离岸市场，亦有部分客盘掉期需求分流到期权上。

“现在做掉期衍生品这些的客户会少一些，因为要风险准备金，而且对企业也有窗口指导，这对客盘影响很大。掉期就分化到期权，或者去做离岸账户，或者自贸区。”一外资行交易员称。

他并表示，离岸购汇方向管得也很严格，要求其离岸必须有账户。虽然一定能成交，但价格可能不好，很多需求较大的国企已经转到境外做套期保值。

北京时间17:36，境内美元/人民币一周期掉期 报16点，一个月期 报68点，一年期 报650点，较上周四分别涨14.29%、涨13.33%和涨10.17%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.375/4.725，较上周四小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.900/4.500，较上周四小跌。

中国银行间市场周四资金供给依旧充沛，需求亦较为旺盛，回购利率持续低位徘徊。在本月中下旬缴税前，短期内制约资金面因素有限，流动性暂无压力，宽裕格局料将延续。 `