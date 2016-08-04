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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 17:57 BJT

泰铢汇率：泰国央行称动用工具来压制强势泰铢

路透曼谷8月4日 - 泰国央行助理总裁Chantavarn Sucharitakul周四表示，央行已出手打压强势泰铢，泰铢今年已升值了3%。

“那是因为我们用手上的工具小心应对，”她对记者表示。

泰铢兑美元 周四报34.92，盘初时跌至一周低位34.99。

周一时泰铢触及逾一年高位34.72，受国外基金流入泰国资产所推升。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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