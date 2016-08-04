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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 18:09 BJT

俄罗斯个股：俄油首次向亚太交付汽油船货，向印尼国企交付20万桶

路透莫斯科8月4日 - 俄罗斯能源巨头--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) 周四称，旗下贸易公司已向印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina) 交付20万桶汽油船货。

该公司称，这是其有史以来首次向亚太地区交付汽油船货。这批船货是根据两家公司2016年6月签署的有期合同向北塔米纳出货。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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