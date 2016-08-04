汽车产业：西欧7月汽车销售为2013年以来首次按月下滑--LMC

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透法兰克福8月4日 - 根据LMC Automotive的预测，7月西欧汽车销售减少2%，为2013年8月以来汽车注册数量首次按月下跌，因法国和德国需求减少，而且比去年少了一天销售日。
LMC Automotive表示，西欧7月轿车销售降至1,070,598辆，该月度销售数据是根据全国登记数据和自家预测所做出的预估。正式的数据将由欧洲汽车工业协会(ACEA)在9月15日公布。
LMC表示，经季节调整的销售年率(SAAR)也呈现销售明显放缓。7月时SAAR降至1,340万辆，6月则为1,390万辆。
LMC数据显示，欧洲最大市场德国7月销售减少3.9%，第三大市场法国则下滑9.6%。排名第二大的英国则小升0.1%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。