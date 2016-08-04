汽车产业：西欧7月汽车销售为2013年以来首次按月下滑--LMC

路透法兰克福8月4日 - 根据LMC Automotive的预测，7月西欧汽车销售减少2%，为2013年8月以来汽车注册数量首次按月下跌，因法国和德国需求减少，而且比去年少了一天销售日。

LMC Automotive表示，西欧7月轿车销售降至1,070,598辆，该月度销售数据是根据全国登记数据和自家预测所做出的预估。正式的数据将由欧洲汽车工业协会(ACEA)在9月15日公布。

LMC表示，经季节调整的销售年率(SAAR)也呈现销售明显放缓。7月时SAAR降至1,340万辆，6月则为1,390万辆。