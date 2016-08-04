投行观点：Harris Corp 目标价从85美元调升至93--摩根大通

台湾汇市：台币早盘小幅走贬，因韩元下跌与外资汇出

路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。