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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 20:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至近七周高位，因需求转佳

路透吉隆坡8月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四傍晚扳回跌势至近七周高位，受需求较佳的支撑，其已连续第五个交易日上涨。

指标10月棕榈油期货 收盘时上涨1.2%，至2,444马币，超越周三高位2,419马币，盘中触及6月20日以来最高2,454马币。

交易量为42,523口，稍低于2015年平均44,600口。

一名吉隆坡交易员表示，“需求很不错，由于8月供应紧俏，市场有一些回补。”

根据政府数据，7月出口上升较6月表现明显改善，6月时为较5月下滑近12%。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在8月10日0430GMT后公布官方数据。

在相关合约走势方面，CBOT-12月豆油期货 涨0.9%，大连1月豆油 上涨0.6%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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