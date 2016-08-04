国际油市：380-cst燃料油正价差持续缩窄，实货流动性消退

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透新加坡8月4日 - 亚洲380-cst燃料油正价差持续缩窄，受供应紧俏的预期所提振；同时实货市场流动性消退。
洲际交易所(ICE)380-cst燃料油8/9月跨月价差连续第三天缩窄，产业消息人士表示，0930GMT亚洲收盘时缩窄至每吨贴水约0.50美元。
380-cst燃料油9月/10月跨月正价差亦缩窄至只有0.05美元，周三结算时为负0.85美元。
然在普氏窗口，消息人士表示，8/9月及9/10月跨月价差分别缩减至每吨平价及1.35美元。
在实货市场，普氏窗口的流动性大幅降低，产业消息人士表示没有成交，在市场收盘前只有四笔380-cst燃料油的卖价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
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