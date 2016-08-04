国际油市：380-cst燃料油正价差持续缩窄，实货流动性消退

路透新加坡8月4日 - 亚洲380-cst燃料油正价差持续缩窄，受供应紧俏的预期所提振；同时实货市场流动性消退。

洲际交易所(ICE)380-cst燃料油8/9月跨月价差连续第三天缩窄，产业消息人士表示，0930GMT亚洲收盘时缩窄至每吨贴水约0.50美元。

380-cst燃料油9月/10月跨月正价差亦缩窄至只有0.05美元，周三结算时为负0.85美元。

然在普氏窗口，消息人士表示，8/9月及9/10月跨月价差分别缩减至每吨平价及1.35美元。

在实货市场，普氏窗口的流动性大幅降低，产业消息人士表示没有成交，在市场收盘前只有四笔380-cst燃料油的卖价。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻