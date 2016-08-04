表格：美国7月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
路透8月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，7月28日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉花以 千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 326.5 44.0 370.5 406.4 44.0 10,089.1 8,523.6 大麦 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 11.8 8.8 玉米 331.1 896.3 1,227.4 459.4 912.4 49,035.2 47,126.5 高粱 112.2 12.5 124.7 114.0 12.5 8,086.8 8,569.9 大豆 542.2 1,128.2 1,670.4 586.0 1,142.3 52,428.7 50,615.7 豆粕 75.3 140.5 215.8 77.0 140.5 10,334.4 11,334.9 豆油 17.6 19.0 36.6 20.5 19.0 1,155.1 857.7 皮马棉 -1.2 12.8 11.6 0.1 12.8 568.8 444.6 陆地棉 38.4 194.0 232.4 60.3 195.0 9,071.7 10,970.9 稻米 33.2 37.8 71.0 34.0 37.8 3,558.9 3,640.1(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)