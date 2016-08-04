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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 21:48 BJT

美国热股：推特盘初微跌，未受微软前CEO拟将其私有化的消息影响

路透8月4日 - 有多条推特消息称，微软 前执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)及沙特富豪王子Alwaleed bin Talal可能以每股20-25美元将推特 私有化。

推特周四盘初小跌0.11%，报17.59美元。(完)

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