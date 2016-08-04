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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 22:19 BJT

美国各类经济指标总览--2016/8/4

美国劳工部周四公布，7月30日当周初请失业金人数为26.9万人，略高于市场预估的26.5万人，四周均值则
小升至26.025万人；7月23日当周续请失业金人数为213.8万人，略高于市场预估的213.0万人。 
    
    商务部公布，6月工厂订单较上月下降1.5%，预估为下降1.8%，5 月下修后为下降1.2%，前值为下降1.0%。
美国6月耐久财订单修正后为较前月下降3.9%，前值为下降4.0%。 

                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.9  (6月)                       4.7  (5月)
 非农业就业岗位(万)                  增加28.7  (6月)                   增加1.1  (5月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (5月)                      +0.4  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (6月)                      +0.2  (5月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.2  (6月)                      +0.2  (5月)
 实质所得(%)                             持平  (5月)                      -0.1  (4月修正值)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.5  (6月)                      +0.4  (5月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.4  (6月)                      +0.3  (5月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.2  (第二季初值)               +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.2  (第二季初值)          　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                             +0.6  (6月)                      +0.2  (5月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差411.4  (5月)                 逆差373.8  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                             +0.6  (6月)                      -0.3  (5月修正值)
 产能利用率(%)                           75.4  (6月)                      74.9  (5月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    26.9  (7月30日当周)              26.6  (7月23日当周修正值
                                                                                )
 联邦预算(亿美元)                    盈余60亿  (6月)                 赤字530亿  (5月)
 领先指标(%)                              0.3  (6月)                      -0.2  (5月)
 个人所得(%)                            +0.2%  (6月)                     +0.2%  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (6月)                     +0.2%  (5月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加185.6  (5月)                   增加134  (4月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (5月)                      +0.1  (4月修正值)
 建筑支出(%)                             -0.6  (6月)                      -0.1  (5月修正值)
 消费者信心                              97.3  (7月)                      97.4  (6月修正值)
 房屋开工(万户)                         118.9  (6月)                     113.5  (5月修正值)
 建筑许可(万户)                         115.3  (6月)                     113.6  (5月修正值)
 成屋销售(万户)                           557  (6月)                       551  (5月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.2  (6月)                      57.2  (5月修正值)
 工厂订单(%)                             -1.5  (6月)                      -1.2  (5月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -3.9  (6月修正值)                -2.9  (5月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                55.5  (7月)                      56.5  (6月)
 供应管理协会制造业指数                  52.6  (7月)                      53.2  (6月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.1  (5月)                      +0.7  (4月修正值)
 进口物价(%)                             +0.2  (6月)                      +1.4  (5月修正值)
 出口物价(%)                             +0.8  (6月)                      +1.2  (5月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +4.5  (第一季修正值)             +5.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.6  (第一季修正值)             -1.7  (第四季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,247  (第一季)            赤字1,134.1  (第四季修正值)

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