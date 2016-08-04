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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 21:51 BJT

美国热股：大都会人寿季度获利不如预期，盘初重挫逾8%

路透8月4日 - 美国大都会人寿保险公司 公布季度获利远不及分析师预估，主要是因为承保减弱且两大市场进行税务相关的调整。

大都会人寿周四盘初重挫8.48%，报39.63美元。(完)

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