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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 21:43 BJT

美国热股：特斯拉第二季亏损超乎预期，盘初小跌

路透8月4日 - 特斯拉汽车(Tesla) 公布第二季亏损超乎预期，受车辆和电池工厂的支出较高所累。

特斯拉周四盘初股价下跌0.74%，报224.10美元。(完)

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