全球航运：波罗的海乾散货运价指数降至五周低位，因巴拿马型船需求疲弱

澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
路透8月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四降至逾五周低位，因巴拿马型船需求不振。
整体乾散货运价指数下跌5点，或0.78%，至636点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或1.08%，报641点，为6月29日以来最低。日均获利减少55美元，报5,132美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 升1点，或0.13%，报759点，日均获利跌6点，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
挪威船务经纪公司Fearnley周三在报告中指出，欧洲即将迎来假期，使海岬型船市场突然反弹的可能性减弱。
“没有新的船货需求，导致运费依然保持在受压的水平，”Fearnley说。
超灵便型船运价指数 跌6点，报654点。波罗的海灵便型船运价指数 降2点，报395点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)