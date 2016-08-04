全球航运：波罗的海乾散货运价指数降至五周低位，因巴拿马型船需求疲弱

路透8月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四降至逾五周低位，因巴拿马型船需求不振。

整体乾散货运价指数下跌5点，或0.78%，至636点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或1.08%，报641点，为6月29日以来最低。日均获利减少55美元，报5,132美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 升1点，或0.13%，报759点，日均获利跌6点，报5,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

挪威船务经纪公司Fearnley周三在报告中指出，欧洲即将迎来假期，使海岬型船市场突然反弹的可能性减弱。

“没有新的船货需求，导致运费依然保持在受压的水平，”Fearnley说。