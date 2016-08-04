纽约期市：阿拉比卡咖啡触及五周半低位后反弹收涨，原糖劲扬4%

澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
路透纽约/伦敦8月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四跌至五周半低位后反弹收涨，原糖尾盘劲升4%，因最大出产国巴西货币走强，吸引投机客买盘。
伦敦可可期货受英镑 下跌支持，此前英国央行公布600亿英镑购债计划令市场意外。
9月阿拉比卡咖啡期货 收升1.7美分，或1.2%，报每磅1.421美元，此前跌至1.3685美元，为6月底以来近月合约的最低水准。
阿拉比卡咖啡期货由跌转升，和期糖一起大幅走强，引发技术买盘，交易商将此番意外上涨归因于巴西雷亚尔兑美元 攀升。
巴西天气良好有利收割，降低供应担忧，拖累市场稍早下跌，且导致9月/12月合约贴水走宽至3.60美元，为逾两年来最大贴水，从周三的3.45美元大幅走宽。
一美国交易商表示，市场出现结清头寸，加上指数基金开始展期，导致压力上升。
9月罗布斯塔咖啡 收低10美元，或0.6%，报每吨1,817美元。
原糖上升，交易商说，此前近月原糖合约升穿上日高位，引发止损买单。
10月原糖期货 收升0.66美分，或3.5%，报每磅19.7美分。10月白糖期货 收高14.30美元，或2.7%，报每吨542.70美元。
9月伦敦可可期货 收高25英镑，或1.05%，报每吨2,404英镑。9月纽约可可期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨2,991美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)