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货币新闻 | 2016年 8月 5日 星期五 03:17 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡触及五周半低位后反弹收涨，原糖劲扬4%

路透纽约/伦敦8月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四跌至五周半低位后反弹收涨，原糖尾盘劲升4%，因最大出产国巴西货币走强，吸引投机客买盘。

伦敦可可期货受英镑 下跌支持，此前英国央行公布600亿英镑购债计划令市场意外。

9月阿拉比卡咖啡期货 收升1.7美分，或1.2%，报每磅1.421美元，此前跌至1.3685美元，为6月底以来近月合约的最低水准。

阿拉比卡咖啡期货由跌转升，和期糖一起大幅走强，引发技术买盘，交易商将此番意外上涨归因于巴西雷亚尔兑美元 攀升。

巴西天气良好有利收割，降低供应担忧，拖累市场稍早下跌，且导致9月/12月合约贴水走宽至3.60美元，为逾两年来最大贴水，从周三的3.45美元大幅走宽。

一美国交易商表示，市场出现结清头寸，加上指数基金开始展期，导致压力上升。

9月罗布斯塔咖啡 收低10美元，或0.6%，报每吨1,817美元。

原糖上升，交易商说，此前近月原糖合约升穿上日高位，引发止损买单。

10月原糖期货 收升0.66美分，或3.5%，报每磅19.7美分。10月白糖期货 收高14.30美元，或2.7%，报每吨542.70美元。

9月伦敦可可期货 收高25英镑，或1.05%，报每吨2,404英镑。9月纽约可可期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨2,991美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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