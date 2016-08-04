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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足

路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周四收低，抹去大部分昨日因补空头带来的升幅，因交易商焦点回到全球供应充足。

CBOT-9月小麦期货 收低7美分，报每蒲式耳4.03-1/4美元。

美国周度出口销售令人失望，增加市场压力。美国农业部报告，截至7月28日该周，出口销售美国旧作小麦32.65万吨，低于市场预期的35-65万吨。

对欧盟的小麦产量规模和质量的担忧支持CBOT小麦市场。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,049口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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