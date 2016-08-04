芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周四收低，抹去大部分昨日因补空头带来的升幅，因交易商焦点回到全球供应充足。
CBOT-9月小麦期货 收低7美分，报每蒲式耳4.03-1/4美元。
美国周度出口销售令人失望，增加市场压力。美国农业部报告，截至7月28日该周，出口销售美国旧作小麦32.65万吨，低于市场预期的35-65万吨。
对欧盟的小麦产量规模和质量的担忧支持CBOT小麦市场。
今日CBOT小麦期货预估成交量为87,049口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透台北1月17日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。