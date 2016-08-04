全球贵金属：8月4日SPDR黄金持仓增加0.37%，或3.56吨

中国个股：乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透8月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.37%，至973.21吨，周三为969.65吨。
以盎司计，黄金持仓量 从31,175,168.44盎司降至31,289,707.88盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。