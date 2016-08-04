全球贵金属：8月4日SPDR黄金持仓增加0.37%，或3.56吨

中国个股：乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押

路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。