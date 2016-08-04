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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 06:06 BJT

全球贵金属：8月4日SPDR黄金持仓增加0.37%，或3.56吨

路透8月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.37%，至973.21吨，周三为969.65吨。

以盎司计，黄金持仓量 从31,175,168.44盎司降至31,289,707.88盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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