澳新经济指标预测--8月5日-8月12日****

金属期市：期铜连续第二日回落，但中国强劲需求前景限制跌势
路透新加坡1月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第二日下滑，美元上扬带来压力，但对主要消费国中国需求强劲的预期构成支撑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 53.2 8月5日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月8日当周 8月8日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -5.3% 网络招聘广告 -- +0.6% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -- +1.2% (较上年同期) -- +6.8% 8月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 7月 -- 12 企业信心指数 -- 6 8月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -3.0% 0130 澳洲房屋融资 6月 -- -1.0% 投资性房屋融资 -- +3.9% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.0% 2.25% 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +0.4% 8月11日(四) 1200 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 57.7 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +0.8% (较上年同期) -- +4.8% 8月12日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 50.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 白云)
路透新加坡1月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第二日下滑，美元上扬带来压力，但对主要消费国中国需求强劲的预期构成支撑。
路透台北1月17日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。