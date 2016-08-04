《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

金属期市：期铜连续第二日回落，但中国强劲需求前景限制跌势
路透新加坡1月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第二日下滑，美元上扬带来压力，但对主要消费国中国需求强劲的预期构成支撑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 84.75 +1.08 +1.29 2534864 京东 21.37 -0.36 -1.66 9723458 新浪 55.95 +1.39 +2.55 677974 搜狐 37.36 +0.00 +0.00 123550 网易 198.42 -0.18 -0.09 548559 百度 162.56 +0.32 +0.20 1748307 台湾 台湾积体电路 28.40 +0.24 +0.85 760059 联电 1.92 +0.03 +1.59 96878 日月光 6.19 +0.10 +1.64 175161 硅品精密 7.57 +0.11 +1.47 268763 和信超媒体 2.50 -0.00 -0.00 8659 友达 4.15 +0.02 +0.48 74613 中华电信 36.42 +0.01 +0.03 38934 台湾国际航电 54.54 -0.92 -1.66 2000750 香港 中国移动 61.64 -0.28 -0.45 130140 中国联通 10.42 -0.06 -0.57 29693 中国电信 50.39 +0.43 +0.86 3686 中芯国际 4.14 +0.01 +0.24 4567 电讯盈科 7.38 +0.10 +1.37 630 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云)
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路透台北1月17日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。