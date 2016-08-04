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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          84.75    +1.08    +1.29   2534864
    京东                21.37    -0.36    -1.66   9723458
    新浪              55.95    +1.39    +2.55    677974
    搜狐              37.36    +0.00    +0.00    123550
    网易             198.42    -0.18    -0.09    548559
    百度             162.56    +0.32    +0.20   1748307
    
    台湾
    台湾积体电路       28.40    +0.24    +0.85    760059
    联电                1.92    +0.03    +1.59     96878
    日月光              6.19    +0.10    +1.64    175161
    硅品精密           7.57    +0.11    +1.47    268763
    和信超媒体         2.50    -0.00    -0.00      8659
    友达                4.15    +0.02    +0.48     74613
    中华电信           36.42    +0.01    +0.03     38934
    台湾国际航电      54.54    -0.92    -1.66   2000750
    
    香港
    中国移动           61.64    -0.28    -0.45    130140
    中国联通           10.42    -0.06    -0.57     29693
    中国电信           50.39    +0.43    +0.86      3686
    中芯国际            4.14    +0.01    +0.24      4567
    电讯盈科         7.38    +0.10    +1.37       630
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 白云)

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